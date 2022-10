Straßenverkehr in Radevormwald : Baustelle und Umleitungen wegen Glasfaserverlegung

Radevormwald Eine Wanderbaustelle wird in den nächsten Wochen im Bereich der Telegrafenstraße und anliegenden Straßen für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Das kurze Teilstück der Telegrafenstraße zwischen der Mühlenstraße und der Carl-Diem-Straße mit einer Ampel zu regeln, mache dagegen keinen Sinn. „Davon wären insgesamt sechs Fahrtrichtungen betroffen. Es würde in alle Fahrtrichtungen zu enormen Rückstau kommen“, so die Stadt. Die Wartezeiten an den einzelnen sechs Lichtzeichenanlagen wären so lang, dass es im Interesse alle Verkehrsteilnehmer sinnvoller sei, während der Arbeiten in diesem Abschnitt eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Nordstadt einzurichten.