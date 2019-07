Baustelle bei Radevormwald : Baustelle verursacht den Anwohnern Stress

Radevormwald/Halver Autofahrer versuchen, Schleichwege über die Dörfer zu nehmen, um die B 229 zu umgehen.

Jochen Knorz, Leiter des Ordnungsamtes in Radevormwald, hat in den vergangenen Wochen so einige Beschwerden von Anwohnern bekommen. „Allerdings sind wir nicht der richtige Ansprechpartner“, sagt er. Verantwortlich für die Baustellen und die Beschilderung ist der Landesbetrieb Straßenbau.“ Dass manche Autofahrer ihren Weg „über die Dörfer“ nehmen sei vielleicht nicht in allen Fällen Rücksichtslosigkeit. Manche würden offensichtlich von ihren Navi-Geräten fehlgeleitet.