Baumveteran in Radevormwald : Pflegeschnitt für die alte Blutbuche

Baumveteran in Radevormwald

(s-g) Die Feuerwehr und Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes wässern den Baumveteranen im Nowy-Targ-Park regelmäßig – mit jeweils rund 1400 Litern.

Seit mehr als zwei Jahrhunderten spendet die alte Blutbuche im heutigen Nowy-Targ-Park zwischen Burg- und Hohenfuhrstraße den Besuchern Schatten. Jetzt war wieder einmal ein Pflegeschnitt fällig, damit der alte Baum im Umfeld der Innenstadt weiterhin besucht werden kann. „Fachleute haben die Krone des Baumes fachmännisch behandelt“, berichtet Regina Hildebrandt von der Bauverwaltung in einer Pressemitteilung.

Und weil es bei einem so großen Baum schwierig ist, bis an die oberen Äste zu gelangen, sind die „Baumdoktoren“ mit Hub-Steiger und Seil zu Werke gegangen. Sie haben einzelne Äste beschnitten und Totholz entfernt. Wichtigste Maßnahme ist aber die flexible Kronensicherung. Dabei werden die großen Äste gegenseitig gesichert, so dass selbst bei einem Bruch ein Ast durch die anderen gehalten wird.