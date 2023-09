Kita Himmelswiese in Radevormwald Baumhaus mit großem Fest eingeweiht

Der Anlass war vor allem, Danke zu sagen, wie Kita-Leiterin Sylvia Köster sagte. „Heute ist der Tag gekommen, uns einmal bei all den vielen Menschen zu bedanken, die sich mit uns auf den Weg gemacht haben. Das Baumhaus ist so ein wunderbares Projekt, ein schönes Spielgerät für unsere Kinder, aber auch ein Symbol für all das Positive, das wir im Zusammenhang damit erleben durften, und das uns entgegengebracht wurde“, sagte sie. Und dass die Kinder das imposante Baumhaus, das vom Remscheider Kinderspielgeräte-Hersteller Oliver Trapp in Handarbeit hergestellt und zusammengebaut wurde, wirklich toll fänden, könne sie mit einer kleinen Anekdote belegen. „Ein Vorschulkind ist vor ein paar Tagen zu mir gekommen und hat mir gesagt: Du, Frau Köster, du arbeitest im coolsten Kindergarten der Welt. Als ich ihn fragte, wie er denn nun darauf komme, sagte er: Kein Kindergarten hat so ein tolles Baumhaus“, sagte sie schmunzelnd.