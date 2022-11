Naturschutz in Radevormwald Ein Apfelbaum zur Ehren von Dietmar Fennel

k Dem Reformator Martin Luther wird der Spruch zugeschrieben, er würde selbst angesichts des Weltendes noch ein Apfelbäumchen pflanzen. An diesen Satz dachte mancher am Montagmorgen auf der Obstwiese bei Herbeck – dort wurde zu Ehren des verstorbenen Naturschützers Dietmar Fennel ein Apfelbaum in die Erde gesetzt. Anwesend waren Fennels Witwe Gabriele, sein Sohn Harald, Freunde und Weggefährten des Verstorbenen und Niklas Lajewski, der Klimaschutzmanager der Stadt Radevormwald.