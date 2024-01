Landwirte wollen mit 100 Traktoren demonstrieren Bauern starten erneut Traktorprotest am Montag

Wenn die Traktoren um 9 Uhr starten, wird der Weg wie am vergangenen Montag in Richtung Radevormwald-Zentrum zum Kreisverkehr Rädereichen führen. Von da fahren die Landwirte auf die Bundesstraße 483 in Richtung Hückeswagen, dort werden sie am Bergischen Kreisel auf die Alte Landstraße abbiegen und beim nächsten Kreisverkehr zum Etapler Platz fahren. Über die Bahnhofstraße und die Bachstraße führt der Weg schließlich über die B 51 in Richtung Remscheid. Die weitere Strecke führt dann nach Wuppertal, von dort wird Korso dann schließlich wieder über Beyenburg zurück in Richtung Radevormwald fahren. Die Strecke wird über Dahlhausen führen, dann die L 81 in Richtung Herbeck einschlagen, von dort geht es dann auf der Bundesstraße 229 durch Radevormwald wieder zum Kreisverkehr Rädereichen.