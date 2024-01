Aktion in Radevormwald Bauernprotest – Traktoren-Korso auf B 483 geplant

Eine größere Demonstration ist in Gummersbach angemeldet. Die Kreisbauernschaft Oberberg ruft Landwirte aus dem Kreis auf, am Montag vor der Schwalbe-Arena, Heiner-Brand-Platz, Steinmüller-Gelände, zu protestieren. Erwartet werden bis zu 500 Teilnehmer, die mit ihren Traktoren aus dem Kreisgebiet anreisen sollen. Für den 15. Januar ist eine Großdemonstration in Berlin geplant, dazu würden Teilnehmer aus dem Rheinland bereits am Morgen des 14. Januar nach Berlin aufbrechen“, kündigt Franz Bellinghausen an, der Vorsitzende der Kreisbauernschaft.