Hilfsprojekt in Radevormwald : Andheri-Basar findet wieder im Caritashaus statt

Radevormwald Der Erlös kommt traditionell Projekten in Indien zugute. Verkauft werden vor allem selbst gemachte Spenden, beispielsweise Dekoration fürs Christfest.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Andheri-Hilfe in Radevormwald wieder ihren beliebten Basar. Das teilt die katholische Kirchengemeinde St. Marien mit. Der Basar findet an drei Tagen, vom Sonntag, 30. Oktober, bis Dienstag, 1. November (Allerheiligen), jeweils von 10 bis 18 Uhr in Caritashaus an der Hohenfuhrstraße (neben der Pfarrkirche St. Marien) statt. Traditionell werden dabei vor allem weihnachtliche Artikel angeboten, von Dekoration über Textilien bis hin zum Kulinarischen. Es gelten im Rahmen der Veranstaltung die zum Zeitpunkt des Basars verbindlichen Corona-Regeln.