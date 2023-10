Barockmusik in der Martini-Kirche in Radevormwald Im Paradies wird Menuett getanzt

Zuerst spielte das Ensemble, von Huyssen am Cello geleitet, die Bach-Kantate „Mein Herze schwimmt in Blut“ (BWV 199). Sopranistin Stephanie Krug überzeugte in den schmerzlich-bewegten Rezitativen ebenso wie in der Arie „Stumme Seufzer, stille Klagen“, zu der Lorenz Eglhuber ein ausdrucksvolles Oboen-Solo spielte – auf einem Instrument in Barockbauweise, denn das Ensemble spielt auf historischen Instrumenten, allerdings ohne übertrieben puristisch zu sein.