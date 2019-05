Musikschule Radevormwald : Balletttänzer laden zur Aufführung ins Bürgerhaus

Radevormwald Die Tänzerinnen der Musikschule versprechen ein farbenfrohes Programm: Sie wollen ihr Publikum im Bürgerhaus begeistern.

Unter dem Motto „Tanze deine Farben“ steht eine große Aufführung der Ballettabteilung der Radevormwalder Musikschule am Sonntag, 26. Mai, 16 Uhr im Saal des Bürgerhauses. Eine Vielfalt an Farben und Emotionen wird die Zuschauer erwarten, heißt es in der Ankündigung. Die Tänzerinnen zeigen ein abwechslungsreiches und farbenfrohes Programm, das Darstellungen von Flamingos ebenso enthält wie klassische Tänze zum Blumenwalzer, zu „Schwanensee“ oder moderne Tänze. Die Radevormwalder Eleven im Alter von vier bis 21 Jahren werden in verschiedenen Kostümen auf der Bühne zu sehen sein.