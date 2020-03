Letztes Spiel vor der Coronapause in Radevormwald : HSG siegt vor der Corona-Zwangspause

Radevormwald Die Nachricht über die Maßnahmen wegen des Coronavirus trafen kurz vor dem Anpfiff ein. Da alle Teilnehmer jedoch vor Ort waren, entschied man sich, das Spiel durchzuführen.

Im letzten Handballspiel vor der angeordneten Coronavirus-Pause setzte sich das Oberliga-Team der HSG Rade/Herbeck verdient mit 21:14 gegen das sehr starke Team vom TV Beyeröhde durch. In der Halle des Gymnasiums an der Hermannstraße kam es zu diesem Nachhochspiel in der Oberliga zwischen der B-Jugend der HSG und der B-Jugend des Zweitligisten TV Beyeröhde.

Aber es war auch klar, dass das wahrscheinlich das letzte Meisterschaftsspiel in der Oberliga in dieser Saison sein würde und wohl auch das letzte Handballspiel im Verband überhaupt bis auf weiteres. Entsprechend motiviert gingen die Rader Mädchen zur Sache. Das „Zwei-Generationen-Trainer-Team“, Marko Alsdorf und Stefan Berghaus, hatte das Team hervorragend auf die Beyeröhder-Mädchen eingestellt. Fatima Sawaha zeigte eine sehr gute Leistung im Tor. Dabei half ihr aber auch eine überragende Abwehr, die die Gegnerinnen zur Verzweiflung brachte. Zur Halbzeit stand es bereits 12:6 für das Rader Team.

In der Halbzeit wurde dann von den beiden Rader Trainern klar davor gewarnt, dass das Spiel noch längst nicht gelaufen sei. Und wie nicht anders zu erwarten war, kamen die Gegnerinnen deutlich aggressiver aus der Kabine heraus und konnten die gesamte zweite Hälfte komplett offen gestalten. Zu mehr langte es aber auch nicht. Näher als bis auf vier Tore kamen die Beyeröhder Mädchen nicht mehr heran – und am Ende konnte das Team der HSG das Ergebnis sogar noch auf 21:14 ausbauen.

So konnte man das Team aus Beyeröhde in buchstäblich letzter Minute noch in der Tabelle abfangen und belegt jetzt in der Oberliga einen hervorragenden sechsten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Tabellen-Fünften. Damit geht für das Radevormwalder Team eine erfolgreiche Saison zu Ende – und man hofft darauf, dass auch in der nächsten Saison, dann als A-Jugend, die Qualifikation für die Oberliga gelingt.