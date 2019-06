Straßenverkehr Radevormwald : Vollsperrung der B 229 ab Ferienbeginn

Radevormwald Ab dem 15. Juli wird die Bundesstraße zwischen den Rader Ortschaften Eich und Linde komplett gesperrt. Die Fahrbahn wird saniert. Zum gleichen Datum sollen die Arbeiten an der L 81 in Dahlhausen beendet sein.

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer in Radevormwald sind derzeit recht geplagt. In Richtung Lennep stoßen sie auf Baustelle und auch in Richtung Lüttringhausen bzw. Wuppertal ist mit der L 81 bei Dahlhausen derzeit eine wichtige Straße gesperrt.

Daher müssen die Fahrer nun besonders stark sein: Die nächste Baustelle steht bevor. Heike Langen von der Regionalniederlassung des Landesbetriebs Straßenbau Rhein-Berg kündigt die Vollsperrung der Bundesstraße 229 zwischen den Radevormwalder Ortschaften Eich und Linde in den Sommerferien an. Die Fahrbahn auf dieser Strecke soll erneuert werde, und viele Radevormwalder werden einräumen, dass dies wirklich nötig ist.

Die Maßnahmen sollen pünktlich zum Ferienbeginn am Montag, 15. Juli, starten. „Unter Berücksichtigung der Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Straßenbaustellen können aufgrund der geringen Fahrbahnbreite die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden“, erläutert die Sprecherin des Landesbetriebes. „In der zweiten Juliwoche wird bereits mit der Beschilderung der Umleitungsstrecke begonnen, die Vollsperrung des Streckenabschnittes erfolgt jedoch erst mit Baubeginn.“

Wenn die Kreisgrenze in Richtung Halver überschritten ist, übernimmt die Regionalniederlassung Südwestfalen des Landesbetriebes die Verantwortung. Von der Ortschaft Linde aus soll es fünf Bauabschnitte geben, hatte Sprecher Andreas Berg bereits vor einigen Wochen mitgeteilt. Die ersten drei Abschnitte seien jeweils 600 Meter lang und würden mit einer Baustellenampel versehen. Der vierte Abschnitt sei vier Kilometer lang und werde eine Einbahnregelung haben. Bei der Einmündung der Kreisstraße 3 in Schwenke müssten die Fahrer, die Richtung Rade wollen, diese Straße als Umleitung nehmen. Der fünfte Abschnitt reicht von der Einmündung der B 528 aus Richtung Hagen und Breckerfeld bis zur Kreuzung der B229, von der nach Kierspe abgebogen werden kann.

Dass es bei solchen Maßnahmen manchmal zu unvorhergesehenen Verlängerungen der Bauzeit kommen kann, zeigt freilich das Beispiel der L 81 bei Dahlhausen. Nachdem im vergangenen Jahr die Straßendecke auf der Grünentaler Straße saniert worden war, mussten weitere Arbeiten anberaumt werden, weil sich gezeigt hatte, dass der Hang unsicher war. Diese Arbeiten, derzeit ebenfalls mit Vollsperrung, sollten am kommenden Montag, 1. Juli, eigentlich beendet sein. Doch Sabrina Kieback, ebenfalls Sprecherin des Landesbetriebes Straßenbau Rhein-Berg, erklärte gestern unserer Zeitung, dass die Nutzer der Straße noch ein wenig Geduld brauchen. „Es wird noch weitere zwei Wochen dauern“, sagt sie. Das Ende ist nun also für den 15. Juli geplant – just zum Datum, an dem am anderen Ende der Stadt erneut gesperrt wird.