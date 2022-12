Wirtschaft in Radevormwald Wie man in der Firmenküche gesund kocht

„Ich koche selbst eigentlich sehr gerne, nur leider fehlt mir im Alltag häufig die Zeit dafür“, sagte Benedikt (24). Spannend fand er die Einblicke in verschiedene Ernährungstrends und Mythen trotzdem, denn eine gesunde Ernährung ist dem 24-Jährigen wichtig. Auch Paulina (20) nahm sich einige Tipps mit für ihren Alltag und hofft, dass sie ihr auf Dauer dabei helfen, sich gesund zu ernähren. Viktor (21) hatte sich im Vorfeld nicht vorstellen können, dass der Workshop so ergiebig sein würde. „Ich habe sehr viel dazu gelernt.“ Auch Sarah (19) werkelt in ihrer Freizeit eigentlich gerne in der Küche und versucht, so ausgewogen und gesund wie möglich zu essen. „Das klappt leider nicht immer. Der Workshop war für mich trotzdem sehr hilfreich.“ Irge (20) nimmt nach dem Workshop für sich mit, dass es gar nicht so schwer ist, sich gesünder zu ernähren und dass man keine Diät machen muss, um abzunehmen, dass vieles schon bei einer guten Zubereitung beginnt. „Wer sein Essen selber macht, weiß auch zu 100 Prozent, was darin ist und isst nicht irgendwas, das der Körper gar nicht braucht.“