Lesung in Radevormwald : Urlaubziele direkt vor der Haustür

Radevormwald Autorin Christine Peter stellte in Feldermann’s Café ihr neues Buch „55 faszinierende Reiseziele rund um Köln“ vor und weckte damit die Reiselust der abenteuerlustigen Gäste.

Im vergangenen Jahr stürzte sie sich in ein neues Buchprojekt und erkundete dafür das Umland rund um die Domstadt. „Das war im März 2021 mitten in der Coronazeit“, erinnert sich Peter. „Ich muss gestehen, dass ich anfangs nicht mit der Bahn gefahren bin, wie ursprünglich vorgegeben, weil es mir einfach zu unsicher war.“ Stattdessen nutzte sie das eigene Auto oder lieh sich ein E-Bike. Geschadet hat es dem Buch nicht. Darin beschreibt die Reisejournalistin 55 Touren etwa ins Bergische Land im Osten, ins Ruhrgebiet im Norden, an die niederländische Grenze im Westen sowie die Eifel oder bis nach Koblenz im Süden. Einige dieser Touren stellte sie vergangenen Freitagabend im vollbesetzten „Feldermann’s Hofcafé“ der Familie Fuchs am Kattenbusch vor. Bei herzhaften Waffeln, einem kühlen Bier oder einem vollmundigen Wein tauchten die Gäste gedanklich schnell in die Reiserouten ein und konnten sogar selbst einige Anekdoten und Wissenswertes zu den Reisezielen beitragen.