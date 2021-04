Automobilisten in Radevormwald : AC Rade hofft auf Rennen im Mai

Radevormwald Das Team des AC Radevormwald will am ADAC Digital Cup auf dem Nürburgring teilnehmen. Ziel ist laut Simulator-Pilot Andre Lüdorf, die beste Mannschaft aus der Region zu stellen.

Am 8. Mai findet im Rahmen des ADAC Digital Cups der erste Lauf auf dem Nürburgring GP Kurs statt. Das Team „AC Radevormwald by ISYKO Filtersysteme“ geht in der GT4 Klasse an den Start.