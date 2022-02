ACR Radevormwald : Rader Automobilclub klebt das Pech an den digitalen Reifen

Beim Rennen auf der Simulator-Strecke des britischen Silverstone lief nicht alles so, wie die bergischen Teilnehmer erwartet hatten.

Radevormwald Bei der Fortsetzung des ADAC Digital Cup mussten die Motorsportler aus der Bergstadt mit Pannen kämpfen. Trotzdem bleibt der Teamchef zuversichtlich.

Die Mitglieder des Automobilclubs Radevormwald waren auch am vergangenen Samstag wieder bei den Wettbewerben des ADAC Digital Cup dabei. Diesmal fand der dritte Lauf auf der Rennstrecke im englischen Silverstone statt. Wieder waren drei Mannschaften für den ACR unterwegs. Das Team ACR by Peagle mit der Startnummer 107 konnte sich, durch Dennis Knöbel den siebten Startplatz sichern. Zum ersten Fahrerwechsel auf Melgim Hübel lag man dann wieder auf dem gewohnten achten Platz. Hübel hatte in seinem einstündigen Stint eine Berührung mit einem Kontrahenten, die noch Folgen haben sollte. Für den letzten Stint nahm Dennis Knöbel im Simulator Platz. Die Mindeststandzeit beim Boxenstopp ist mit 120 Sekunden vorgeschrieben.

Leider kam es durch einen Kommunikationsfehler zum zu frühen Rausfahren und mit 119,498 Sekunden war der Stopp um 0,502 Sekunden zu kurz. „Jetzt müssen wir innerhalb von drei Runden eine Drive-Through-Strafe abliefern“, meinte der Teamchef Michael Held. Nachdem dies geschehen war, meldete sich die Rennleitung mit der Hiobsbotschaft, dass für das Vergehen von Hübel noch einmal eine Drive-Through zu absolvieren sei. Damit war die Hoffnung auf eine vordere Plazierung dahin. Es wurde dann zum Schluss Platz neun von 24 Teams.

Auch der Mannschaft ACR by Iysko mit der 117 klebte das Pech an den Reifen. Nachdem Enrico Gaffke den Porsche Cayman auf einen sensationellen zehnten Startplatz gestellt hatte, wurden die Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis gleich nach dem Start zerschlagen. Lukas Bremicker wurde in einen Unfall verwickelt und musste zur Reparatur an die Box, was ihm eine Runde Rückstand bescherte. Trotzdem wurde man am Ende 17. und konnte damit sieben Teams hinter sich lassen.

Auch der Rennverlauf für den Tourenwagen in der SP3T mit Startnummer 207 lief nicht so, wie die Rader sich gewünscht hätten. Patrick Haase stellte den BMW 125 i SPT auf den sensationellen zehnten Startplatz. Nach einer Stunde übergab er das Auto an Robert Gaffke, nach einer weiteren Stunde übernahm mit Steve Schurig der Schlussfahrer. Durch einen technischen Defekt am Simulator drehte das Lenkrad sich wie wild und riss dadurch das Verbindungskabel ab. Man musste den Simulator vom Server nehmen und neu starten – keine Chance mehr auf eine gute Plazierung.

Durch den Neustart des Simulators wurde das Auto zudem mit Standardeinstellungen losgeschickt. „Wir haben zu wenig Benzin für den Rest des Rennens“, stellte Robert Gaffke fest. Das bedeutete: nochmals in die Box und nachtanken. Dann startete Steve Schurig die Aufholjagd. Wenige Runden später das Entsetzen beim Teamleiter: „Schaut mal in den Rückspiegel, wir ziehen eine schwarze Rauchwolke hinter uns her.“ Schurig rollte mit Motorschaden am BMW antriebslos aus.

Das Resümee des Teamchefs fiel trotzdem positiv aus. „Wenn die Jungs sich beim nächsten Rennen, im amerikanischen Watkins Glen, genau so gut fürs Rennen qualifizieren und dann auch noch das nötige Quäntchen Glück haben, könnte das unser bestes Ergebnis werden.“

