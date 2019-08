Automobil-Club in Radevormwald : Automobil-Freunde feiern das 30-jährige Bestehen

Zu einem Slalom trafen sich Mitglieder des Automobil-Clubs nun in Rade. Foto: AC Radevormwald

Radevormwald Vor 30 Jahren wurde der Verein gegründet. Nun trafen sich 85 ehemalige Kartfahrer zu einem Treffen mit Slalomparcours.

Die Jugendgruppe des Automobil-Club Radevormwald wurde durch einen Beschluss des Vorstandes am 11. Oktober 1989, also vor 30 Jahren, gegründet. Aus diesem Anlass trafen sich einige der rund 85, in dieser langen Zeit für den ACR gestarteten Kartfahrer, zu einem geselligen Beisammensein am Samstag auf dem Trainingsgelände in der Gewerbestrasse.

Der jetzige Trainer Marcel Holländer hatte natürlich auch einen kleinen Slalomparcours für die „Ehemaligen“ aufgebaut. Einige, von weit her angereiste wurde, mit lautem Hallo begrüßt. Dann galt es, zu zeigen, dass man von seinem Talent zum Kartfahren nichts verlernt hat. Auch wenn das Einsteigen in gesetzterem Alter nicht mehr so flott geht, das Fahren hat keiner verlernt. Das freute auch ganz besonders den langjährigen Trainer Rainer Lüdorf, der es sich nicht nehmen ließ, „seine“ Kinder an diesem Tag zu coachen.

Gleichzeitig zum Treffen der ehemaligen Kartjugend, fand das großen Helferfest des ACR zum Dank an die vielen fleißigen Hände bei den Veranstaltung des Vereins, statt. So waren es rund 70 Personen an diesem Nachmittag, der bis Mitternacht ging, die sich mit köstlichen Salaten, Gegrilltem und Getränken die Zeit miteinander verbrachten. Jeder hatte eine kleine Geschichte aus dieser Anfangszeit der Kartgruppe zu erzählen und es wurde viel gelacht.

(s-g)