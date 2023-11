Automobil-Club Radevormwald So schafften Rader Fahrer die „Grüne Hölle“

Am vergangenen Wochenende haben die SIM Racer des Automobilclub (AC) Radevormwald ihre Aufgabe auf der legendären Nordschleife in der Eifel, der „Grünen Hölle“, mit Bravour gemeistert. Teamchef Michael Held zeigte sich begeistert über „seine Jungs“, die ohne schwerwiegende Probleme die Reise einmal rund um die Uhr bewältigt hatten. „Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das erste 24h-Rennen digital so viel Aktion und Spannung bieten würde“, resümierte Held.