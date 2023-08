Unternehmen in Radevormwald Neueröffnung bei Autohaus Wiluda – nun ist es Hyundai-Händler

Stadtoberhaupt Johannes Mans überließ Gerd Uellenberg, als stellvertretendem Bürgermeister, die Bühne, um die Glückwünsche der Stadt zu übermitteln. „In der Politik haben wir gerne dieses Projekt unterstützt.“ Uellenberg lobte Mikoteit für sein langjähriges Engagement, dafür, dass er als Figur des Standorts, die Kontinuität der Firma in Radevormwald sichert. „Das mit dem Aufhören solltest du lieber sein lassen“, richtete der stellvertretende Bürgermeister seine Worte an Mikoteit, der wohl angekündigt hatte, in wenigen Jahren den Ruhestand antreten zu wollen.