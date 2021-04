Kirche in Radevormwald : Auto-Gottesdienst und Kreuzweg ab dem Uelfetal

Im vorigen Jahr feierten die Gläubigen gemeinsam - mit einer Abordnung des Posaunenchores und Pfarrer Albrecht Keller (im Hintergrund). Foto: Juergen Moll (jumo)

Wupperorte Die evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau feiert am Ostersonntag einen Auto-Gottesdienst in Dahlerau. Zudem gibt es wieder an der „Wäscheleine“ und auf der Homepage der Kirchengemeinde einen kurzen Gottesdienst „zum Mitnehmen“.

Immer wieder hätten die Gemeindemitglieder gefragt, ob man nicht noch einmal einen Auto-Gottesdienst veranstalten könne, berichtet Albrecht Keller, der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau. Dem Wunsch ist man jetzt nachgekommen. Für Ostersonntag, 4. April, sind die Gläubigen dazu um 10 Uhr an der Kirche in Dahlerau einladen. „Auch der Posaunenchor unserer Gemeinde wird – unter den gegenwärtigen Bedingungen – mitwirken“, teilt Keller mit. „Dazu gibt es auch rund um die Kirche auch neben dem Kreuzgarten- noch einige Aktionen, unter anderem eine Ostereier-Suchaktion nach dem Oster-Gottesdienst für Familien. Auch hier sollen die Bedingungen eingehalten werden. Hierzu kann man auch später einzeln kommen.“ Bereits vor den eigentlichen Ostertagen, an Gründonnerstag und Karfreitag, wird es wie gewohnt an der „Wäscheleine“ und auf der Homepage der Kirchengemeinde einen kurzen Gottesdienst „zum Mitnehmen“ geben. Dieses Angebot, das im vergangenen Jahr von den Gemeindemitgliedern wegen der Corona-Pandemie entwickelt wurde, hat sich inzwischen sehr bewährt und wird gut angenommen.

Die evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau lädt auch noch einmal herzlich zu dem ökumenischen Kreuzweg ein, der am Karfreitag um 11.15 Uhr am Uelfebad startet und an verschiedenen Stationen die Passionsgeschichte in den Blick nehmen wird. „Am Schlusspunkt wird ein Kreuz aufgerichtet, das dort stehen bleiben wird als Zeichen der Gnade und Gegenwart Gottes; es gibt auch dort noch eine kurze Andacht. Die geltenden Bestimmungen und Abstände werden eingehalten.“

Für jene Teilnehmer, die nicht gut zu Fuß sind, wird es eine kürzere Route geben,. Start dafür ist um 11.45 Uhr am Gemeindehaus in Herkingrade. Auch zum Aufstellen des Kreuzes und Abschluss des Kreuzweges um etwa 12.15 Uhr wird die wir im Namen der Ökumene am Zielpunkt Friedenseiche herzlich eingeladen.

(s-g)