Azubi-Aktion in Radevormwald : Seifenkisten-Parade im Gewerbegebiet

Die Auszubildenden von Kuhn Edelstahl bauten Seifenkisten, die nun an Kitas und Schulen verschenkt werden. Die Fahrzeuge wurden nun am Ausbildungszentrum an der Otto-Hahn-Straße präsentiert. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Die Firma Kuhn Edelstahl führt regelmäßig mit ihren Azubis ein Teamtraining durch. Dieses Mal wurden in Köln Seifenkisten gebaut und auf der Rennbahn auf Fahrtüchtigkeit getestet. Nun gehen sie an Kitas und die GGS Stadt.

Ein Fuhrpark der besonderen Art wurde am Montag beim Unternehmen Kuhn Edelstahl im Gewerbegebiet Mermbach vorgestellt. Der Nachwuchs der Belegschaft präsentierte im Ausbildungszentrum an der Otto-Hahn-Straße Seifenkisten, die bei einem Azubi-Projekt entstanden waren und nun an Kitas und Schulen verschenkt werden. Bei dem Termin waren auch Vertriebs-Geschäftsführer Dr. Heiko Brauckhoff und Personalleiterin Selina Dahlmann anwesend.

„Wir veranstalten regelmäßig ein Teamtraining mit unseren Auszubildenden“, erklärt Andreas Döbler, der Ausbildungsleiter für den gewerblich-technischen Bereich. Mal gab es einen Segeltörn auf dem Ijseelmeer, mal Ausflüge in einen Hochseilgarten. Wichtig sei, dass diese Aktionen durch gegenseitiges Kennenlernen zur Teambildung beitragen und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit stärken. „Die Teilnehmer wissen vorher nie genau, was wir vorhaben“, sagt Döbler. Bis auf zwei Azubis, die jeweils im Vorfeld Ideen sammeln. „Die werden dann natürlich vergattert, nichts zu verraten.“

Info Unternehmen existiert seit fast 60 Jahren Firmengeschichte Das Unternehmen Kuhn Edelstahl wurde im Jahr 1960 durch Klaus Kuhn in Monheim gegründet. 1964/1965 wurde die erste eigene Schleudergießmaschine konstruiert und eine Halle in Radevormwald erworben. Hans Kuhn trat als Teilhaber und kaufmännischer Geschäftsführer in die Firma ein. 1986 wurde die Gießerei in der Otto-Hahn-Straße errichtet, einige Jahr später eine angrenzende Fabrik erworben. Die Geschäftsführung besteht heute aus Andre Kuhn, Heiko Brauckhoff (Vertrieb) und Thorsten Minuth (kaufmännischer Bereich). Mehr Informationen im Internet.

www.kuhn-edelstahl.de

Dieses Mal wurden die Auszubildenden im August zur Jugendherberge in Köln-Riehl gebracht. Dorthin hatte eine Essener Firma Bausätze für Seifenkisten geliefert. Die Lehrlinge wurden in Teams aufgeteilt – und los ging’s. Bei der Gestaltung der heißen Öfen konnten die Fahrzeugbauer ihren persönlichen Geschmack einfließen lassen. So wurde eine Seifenkiste ins Batmobil verwandelt. Das hartnäckige Klischee, dass Mädchen wenig Interesse an Technik haben, wurde bei dieser Aktion auch widerlegt. Angelina Croco (20), Sarah-Lee Konstantin (19), Melanie Rohde (20), Lea Birkner (18) und Jessica Pock (24) gehörten zu einem Team weiblicher Azubis, die eine Seifenkiste mit dem gewissen Etwas bauten – mit Glitzer bestäubt und mit dem Schriftzug „Powerpuff Girls“ versehen. Für alle, die nicht mehr so ganz jung sind: „Powerpuff Girls“ ist der Name eine Zeichentrickserie. „Wir waren ganz spontan bei der Gestaltung, und dabei sind dann immer mehr Ideen entstanden“, schildern die jungen Frauen die Entwicklung des bunten Gefährts.

Insgesamt nehmen an den Teamtraining-Einheiten 40 bis 50 junge Menschen aus sieben Ausbildungsberufen teil. Zwei bis drei Stunden wurde jeweils an den Kisten gewerkelt. Nach einer TÜV-Prüfung ging es auf die Rennbahn in Köln, denn die Seifenkisten sollten natürlich ihre Fahrtüchtigkeit auf einem Parcours mit Kurven und Bergen beweisen. Nachdem die Seifenkisten ihre Feuerprobe bestanden haben, dürfen nun Grundschüler und Kita-Kinder damit fahren. Freuen darüber dürfen sich die „Wuppermäuse“ und die „Springelkinder“, der Förderverein der Lily-Braun-Kita und die OGS der Gemeinschaftsgrundschule Stadt. Deren Leiterin Jutta Felderhoff war zur Vorstellung der Seifenkisten erschienen. „Unsere Schüler freuen sich schon sehr darauf“, sagt sie. Sie finde es toll, dass auch die weiblichen Azubis gezeigt haben, wie technisch versiert sie sind.