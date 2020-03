Feuerwehr Radevormwald : „Austritt ist die allerletzte Option“

Radevormwald Kreisbrandmeister Wilfried Fischer äußert sich zum Skandal im Feuerwehrverband.

Der Deutsche Feuerwehr-Verband (DFV) steckt in einer Krise – die schon seit Monaten andauernden Querelen um den zurückgetretenen deutschen Feuerwehrpräsidenten Hartmut Ziebs aus Schwelm haben jüngst durch einen neuen Vorgang an Schärfe gewonnen.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sind Mitglieder des Präsidialrates des DFV Ziebs bei der Nominierung zur Wahl zum Präsidenten des Weltfeuerwehrverbandes (CTIF) in den Rücken gefallen. Im Juni soll der neue Präsident des CTIF auf der Feuerwehrmesse in Hannover gekürt werden. Während der Verband aus Österreich Hartmut Ziebs für diese Amt vorgeschlagen hat, gab es in einer geheimen Abstimmung im Präsidialrat des DFV eine deutliche Mehrheit gegen den deutschen Kandidaten – ein einmaliger Vorgang. Ziebs zog seine Bewerbung daraufhin zurück.

Bleibt die Frage, warum es zu diesem Zerwürfnis in den höheren Rängen gekommen ist. Beobachter sehen eine Ursache in Äußerungen von Hartmut Ziebs zum Einfluss der Alternative für Deutschland (AfD) in der Feuerwehr. Der Schwelmer hatte gewarnt, dass rechtsradikale Kräfte versuchen könnten, die Einheiten zu unterwandern. Das kam nicht bei allen Funktionären gut an. Auch sonst hatte Ziebs sich betont fortschrittlich gezeigt und etwa den Christopher Street Day in Köln besucht.