Partnerstadt von Radevormwald So steht es um den Austausch mit Châteaubriant

Nach dem Tod von Monique Bigot, die in Châteaubriant die wichtigste Ansprechpartnerin gewesen war, und nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie hat die Beziehung der beiden Städte gelitten. In den vergangenen Jahren hatte es dann wieder offizielle Besuche gegeben, auch Bürgermeister Johannes Mans war nach Châteaubriant gereist. „Wir werden immer sehr herzlich empfangen“, sagt Erni Huckenbeck. Nach ihrem persönlichen Eindruck könne die Stadtverwaltung in Radevormwald sich beim Thema Städtepartnerschaft aber stärker engagieren.