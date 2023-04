Neue Ausstellung über einen Teil der Stadtgeschichte Radevormwalds Kaiserstraße im Wandel der Zeiten

„Interessierte Bürger und Bürgerinnen haben bis zum 20. August Gelegenheit, Erinnerungen an längst vergangene Zeiten bis in die Neuzeit zu betrachten und ihre persönlichen Dönekes beizutragen“, schreibt dazu Vorstandsmitglied Michael Scholz in seiner Ankündigung zu der neuen Ausstellung. 150 Bilder, in Farbe und in Schwarzweiß, dokumentieren in den Räumen des Heimatmuseums den Wandel der Zeiten auf der Hauptverkehrsachse, die heute auf einem Abschnitt zur Fußgängerzone der Stadt gehört und als die wichtigste Einkaufsstraße in der Stadt gelten kann. Wer die Straße von einem Ende zum anderen abschreitet, kommt aber auch an der Friedenseiche und an diversen Denkmälern vorbei.