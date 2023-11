Heimatmuseum in Radevormwald Prost! – so wurde in Rade gezapft und gebrannt

Karl Schmidt hat mit seinen 90 Jahren etliche Anekdoten von einst zu erzählen, etwa als Radevormwald mit der Hasenburg noch eine eigene Schnapsbrennerei hatte. „Wir hatten mehrere Brennereien und Brauereien in der Stadt, die Hasenburg-Brennerei, Gesenberg, Hesterberg und das Krebsögener Bier“, sagt Scholz. Zeugnisse jener Zeit gibt es heute, wie von so vielen Schankbetrieben, die aus dem Stadtbild verschwunden sind, nur noch in Form von alten Dokumenten, die im Stadtarchiv gelagert sind – wie eine Kopie des Verzeichnisses der Gaststätten und Getränkehändler von 1848 – oder eben in Form alter Bierflaschen, Krüge oder alten Biersiphons. „Das war der Vorgänger des Bierkastens“, sagt Offermann schmunzelnd und zeigt auf den Siphon. „So wie die Kinder für Mutter die Milch in Kannen von den Bauernhöfen holten, so holten sie das Bier für Vater im Biersiphon von der Kneipe nachhause.“