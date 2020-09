Wülfingmuseum in Radevormwald : Ausstellung: Albert Schmidt baute „die halbe Wupperindustrie“

Radevormwald Der legendäre Baumeister aus Lennep steht ab 4. Oktober im Mittelpunkt einer Ausstellung des Wülfingmuseums. Der Titel lautet „Frühes Bauen in Lennep und an der Wupper“. Ein Nachfahre von Albert Schmidt hat das Material zusammengestellt.

(s-g) Es gab ein geflügeltes Wort über Albert Schmidt: Halb Lennep und die halbe Wupperindustrie habe er gebaut. Wer war der Mann, nach dem unter anderem in Lennep eine Allee benannt wurde? Darüber gibt nun eine Ausstellung ausführlich Auskunft, die ab Sonntag, 4. Oktober, im Wülfingmuseum in Dahlerau zu sehen ist. Der Titel „Frühes Bauen in Lennep und an der Wupper“. Zusammengestellt hat sie kein Geringerer als Dr. Wilhelm Richard Schmidt, ein Nachfahre des bekannten Baumeisters. Der ehemalige Leiter der Universitäts-Bibliothek in Frankfurt hat ein ganzes Lennep-Archiv zusammengetragen. Viele der Fundstücke können nun im Wülfingmuseum bewundert werden.