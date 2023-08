Kirche in Radevormwald Ausstellung über Konsum und Verschwendung

Die Ausstellung wird nach dem Gottesdienst am kommenden Sonntag gegen 11 Uhr in der Kirche am Markt eröffnet und ist an diesem Sonntag dann bis 15 Uhr zu sehen und außerdem am Mittwoch, 6. September, 10 bis 12 Uhr, sowie am Sonntag, 10. September, 13 bis 15 Uhr.