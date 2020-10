Museum in Radevormwald : Ein wichtiges Stück bergische Bauhistorie

Info

Museum Das Wülfingmuseum, Am Graben 4-6, öffnet sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie dienstags und samstags von 10 bis 12 Uhr. Seit einigen Wochen ist auch das Café des Museums wieder geöffnet, in dem man Waffeln essen kann. Der Eintritt in das Museum, das jetzt auch die Sonderausstellung über Albert Schmidt beherbergt, beträgt für Erwachsene an regulären Tagen vier Euro. Kontaktieren kann man das Wülfingmuseum auch für Sonderführungen oder zum Mieten des Museums-Cafés. Kontakt online unter www.wuelfing-museum.de oder unter Tel. 02191 6922851