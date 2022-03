Kultur in Radevormwald : Vernissage muss wegen Krankheitsfällen verschoben werden

Kultur in Radevormwald

Radevormwald Die Corona-Pandemie hat wieder einmal Pläne umgeworfen. Die Ausstellung „Tradition – Generation – Intuition“ im Wülfingmuseum muss wegen Krankheitsfällen um rund einen Monat verschoben werden. Start wird nun am 1. Mai sein.

In Zeiten explodierender Corona-Infektionszahlen sind auch kurzfristige Absagen keine Seltenheit. Und so muss nun leider die Ausstellung „Tradition - Generation - Intuition“, die eigentlich am Samstag, 2. April, um 14 Uhr mit einer Vernissage im Wülfing-Museum eröffnet werden sollte, verschoben werden. „Sowohl Christine Thomssen-Betz als auch Renate Schwenteck sind kurzfristig erkrankt – daher haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, Vernissage und Ausstellung um einen Monat zu verschieben“, sagt Ute Keller, die ebenfalls ausstellen sollte.