Gemeindeleben in Radevormwald Bevollmächtigte übernehmen Leitung der reformierten Gemeinde

Christian Schoppe fand bei seiner kurzen Vorstellung die deutlichsten Worte. Seit Ewigkeiten sei er schon in Kirchen aktiv und besonders im Finanzausschuss und als Finanzkirchmeister mit einem geschulten Auge dabei. „Durch die vielen Hüte, die ich in meinen unterschiedlichen Funktionen aufhabe, bin ich es gewohnt, durch den jeweiligen Hut zu denken und zu handeln.“ Sein Job, urteilte er selbst, sei eigentlich leicht. „Ich muss mich nur ums Geld kümmern.“ Allerdings, das verbarg er nicht, „bin ich als harter Kirchmeister bekannt.“ Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die bald fusionierte Gemeinde in ein finanziell sicheres Gerüst zu packen. „Das wird nicht ohne Opfer gehen.“ Der BvA müsse sich mit den Presbyteriumsmitgliedern der beiden anderen evangelischen Gemeinden in der Stadt Gedanken darüber machen, wie eine fusionierte Gemeinde aufgestellt wird, welche Gebäude erhalten werden, wie die Gottesdienste ablaufen werden, welche Aufgaben die Gemeinde erfüllen wird.