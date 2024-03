Neues Baugebiet in Radevormwald Nun geht es ums Baugebiet Karthausen II

Auf dem ersten Bauabschnitt des Gebietes Karthausen wachsen derzeit schon Häuser in die Höhe. Nun nehmen Verwaltung und Politik den zweiten Bauabschnitt für Karthausen ins Visier. In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Mittwoch, 20. März, wird es um die Frage gehen, welches Strukturkonzept auf diesem Areal umgesetzt wird.