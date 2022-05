Ausbildungsmesse in Radevormwald : Unternehmen werben um Auszubildende

Radevormwald Rund 400 Besucher nutzten am Wochenende den Tag der Ausbildung des Radevormwalder Unternehmer Netzwerk (RUN), um Betriebe kennenzulernen und ihre beruflichen Möglichkeiten auszuloten. Die Aussteller nutzten die Messe, um ihr Unternehmen zu präsentieren und für unbekannte Berufsbilder zu werben.

Vanessa (15) ist mit ihrer Mutter zum Tag der Ausbildung gekommen. Auch sie ist noch unentschlossen, welchen Beruf sie später mal ergreifen will. „Ich denke, es wird eher etwas Kreatives sein, das macht mir am meisten Spaß“, sagt die 15-Jährige. Den Tag der Ausbildung findet sie gelungen. „Ich finde es sinnvoll und gut, wenn man hier auch mitmachen kann. Vielleicht entdeckt man ja auch was völlig Neues, was man vorher nicht kannte.“