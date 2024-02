Ausbildung in Radevormwald Ausbildungsmesse verzeichnet Rekordbesuch

Finja (14), Lucie (15), Melanie (15) und Thalia (14) waren an diesem Samstagmorgen zugegebenermaßen gezwungen zum Tag der Ausbildung in die Sporthalle an der Hermannstraße gegangen. Die Schule hatte sie mit einem Laufzettel ausgestattet zur Veranstaltung geschickt, um sich zu informieren. Doch nach wenigen Minuten waren sie froh, sprichwörtlich zu ihrem Glück gezwungen worden zu sein. „Das ist schon sehr hilfreich und sehr gut, dass wir gekommen sind“, urteilte Lucie. Bislang hatte sich die 15-Jährige noch nicht für einen Berufsweg entschieden. Auf der Messe aber, berichtete sie, hatte sie schon einige interessante Unternehmen entdeckt. Melanie und Thalia interessierten sich zunächst für eine soziale Ausbildung, doch nach einem Gespräch am Stand der Volksbank, berichtete Thalia, dass sie sich durchaus auch eine Ausbildung zur Bankkauffrau vorstellen könnte. „Die Leute waren sehr nett und mir waren die Aufgaben in diesem Beruf noch nicht so bewusst, aber es klingt sehr interessant.“ Die Vielfalt gefiel den Mädchen sehr gut, obwohl sie sich durchaus überwinden mussten, an den Ständen ihre Fragen zu stellen. „Das ist schon nicht so einfach“, sagte Finja verschämt. Die vier waren sich einig, lieber angesprochen zu werden.