Ausbildung in Radevormwald Ausbildung mit „sehr gut“ abgeschlossen

Im Oktober 2023 hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln zu ihrer Bestenehrung in die Motorworld der Domstadt eingeladen. Geehrt wurden die jahrgangsbesten Ausbildungsabsolventen aus dem Einzugsgebiet der IHK. Mit dabei war auch Marlena Bischoff, die ihre dreijährige Ausbildung zur technischen Bauzeichnerin bei OBP Ottenstreuer-Beckedahl Partnerschaft Beratender Ingenieure mbB in Radevormwald absolviert hat. Die Geschäftsführer Dr. Christine und Dr. Tim Heistermann freuen sich sehr, dass Marlena Bischoff die Ausbildung in ihrem Büro für Tragwerksplanung absolviert und mit der Gesamtnote „sehr gut“ abgeschlossen hat.