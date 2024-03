„Rhythm and Arts“ in Radevormwald Kunstwerkstatt schließt, Tagespflege zieht weg

Es war eine emotionale Vernissage, die Christine Thomssen-Betz am Samstag erlebte. Ein letztes Mal kamen ihre Schüler in der Werkstatt an der Kaiserstraße zusammen. Umgeben von all ihren Werken der letzten Monate nahmen sie Abschied von einem Ort, an dem sie sich zuletzt kreativ so frei entfalten konnten wie nirgendwo sonst, und von einer Person, die genau weiß, wie die kreative Ader von Kindern und Jugendliche zu wecken ist, wie keine zweite. „Alles Gute“ und „Viel Glück“, „Danke“ und „hoffentlich bis bald“, waren die Sätze, die Schüler und Eltern der Radevormwalder Künstlerin und Erzieherin widmeten, ehe sie die bunt verhangenen Räumlichkeiten verließen.