Auftakt auf dem Rader Marktplatz : Stadtradeln schont die Umwelt

Radevormwald Seit Sonntag läuft die Aktion „Stadtradeln“ im Oberbergischen Kreis. Für Radevormwald haben sich 108 Radler registriert. Nachmeldungen sind möglich.

Das Auto stehen lassen und sich mit dem Fahrrad fortbewegen, das ist das Ziel der Aktion „Stadtradeln“, die seit Sonntag im Oberbergischen Kreis läuft. Auf dem Rader Marktplatz fiel an diesem Wochenende der Startschuss für die dreiwöchige Veranstaltung.

Gerd Uellenberg, stellvertretender Bürgermeister von Radevormwald, Dietmar Persian, Bürgermeister von Hückeswagen, und Andrea Münnekehoff, stellvertretende Bürgermeisterin aus Wipperfürth, begrüßten die Bürger in der Stadtmitte. Mit mehr als 30 Radfahrern machten sie sich auf den Weg in die Nachbarstädte. Am Endziel Marienheide war die Stempelkarte des Tages dann voll.