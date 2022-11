Politik in Radevormwald Auftakt für neues Demokratie-Bündnis auf dem Markt

Die Idee, das Radevormwalder Bündnis für Demokratie zu gründen, wurde in diesem Jahr umgesetzt, nachdem in Radevormwald, aber auch in ganz Deutschland und Europa wieder deutlich mehr Aktivitäten gegen demokratische Werte und die damit verbundene Freiheit zu verzeichnen waren. Damit soll auch die Tradition des Runden Tisches gegen Rechts unter einem neuen Namen weitergeführt werden.