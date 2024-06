Katholischer Seelsorgeverband Radevormwald-Hückeswagen Aufruf zur Sommersammlung der Caritas

Füreinander Da-Sein, sich gegenseitig unterstützen – das ist das Ziel der Caritas. Und so gibt es auch in diesem Jahr die traditionelle Sommersammlung, allerdings in stark eingeschränkter Form, denn es gibt längst nicht mehr so viele Sammler wie früher. Deshalb muss die Sammlung stark eingeschränkt werden, heißt es in den aktuellen Pfarrnachrichten des katholischen Seelsorgeverbandes Radevormwald-Hückeswagen. „Damit wir auch weiterhin bedürftige Menschen unterstützen können, sind wir auf Ihre Spende angewiesen“, heißt es dort.