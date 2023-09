Infoveranstaltung in Radevormwald Aufklärung über eine schmerzhafte Krankheit

Die Kurzfilme, in denen verschiedene junge Frauen über ihr Leben mit Endometriose berichteten, gaben einen ergreifenden Einblick in das Krankheitsbild und dessen Auswirkungen. Die 17-jährige Eline fühlt sich kurz vor, während und nach ihrer Periode total geschwächt, kann den Unterricht häufiger nicht besuchen. Das Lernen für anstehende Abiturprüfungen kostet sie in diesen Phasen sehr viel Kraft. Normale Regelblutungen kennt die junge Frau nicht. Auch die 23-jährige Julia erfuhr erst nach zwölf Jahren mit starken, monatlich wiederkehrenden Schmerzen, dass sie an Endometriose leidet. Aus Angst vor einer Unfruchtbarkeit und auf Anraten ihres Arztes, erfüllte sich Julia mit ihrem Partner – früher als sonst geplant – den Kinderwunsch. Mit der Geburt ihres Sohnes stellte sie dann fest, dass die Geburtsschmerzen nahezu identisch sind mit ihren Regelschmerzen. Erst da wurde ihr das Ausmaß bewusst und dass es eben nicht normal ist, so starke Schmerzen während der Periode zu haben.