Geschichtsforschung in Radevormwald : Auf den Spuren eines Mordes

Diese Gedenkstätte erinnert an den gewaltsamen Tod des Geistlichen. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Karl Haver war der erste Pastor der Altlutherischen Martini-Gemeinde. Ein Jahr nach der Gründung wurde er ermordet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Am 21. Januar 1853 ist Pastor Karl Haver in Radevormwald ermordet worden. Der Pastor der Martini-Gemeinde wurde von zwei Kugeln, die ihn in den Rücken getroffen haben, getötet. Er war an diesem Nachmittag zu Fuß unterwegs – und auf dem Rückweg von dem Besuch eines Gemeindemitgliedes. In der Ortschaft Neuenhof haben ihm seine Mörder aufgelauert. Die Kugeln, die den Pastor getroffen haben, waren in drei Stücke geschnitten, um einen möglichst hohen Schaden anzurichten. So ist es in einer Nachricht, die zwei Tage nach dem Mord entstanden ist, festgehalten worden.

Heinz Stracke ist seit seiner Geburt Mitglied der Martini-Gemeinde und war lange Mitglied des Kirchenvorstandes. Er kennt die Orte, die in Radevormwald an den Mord erinnern. Pastor Wolfgang Motte hat in seinem Buch zur Gründung der Martini-Gemeinde alle Quellen festgehalten, die zu dem Mord an Pastor Karl Haver vorliegen. Das Ereignis von 1853 prägt die Gemeinde immer noch und soll nicht in Vergessenheit geraten.

Info Hier gibt es weitere Informationen Quellen Wolfgang Motte war nicht nur Pastor der reformierten Kirchengemeinde in Radevormwald, sondern hat auch zahlreiche Bücher, unter anderem über die Historie von Radevormwald, geschrieben. Das Buch „Die Gründung der Altlutherischen Martini-Gemeinde im Jahr 1852“ ist in der Schriftreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte erschienen. In diesem Buch hat er auch die Quellen über den Mord an Pastor Karl Haver dargestellt. Informationen über den Mord konnte auch Heinz Stracke zu diesem Artikel beisteuern.

Im Gemeindehaus gegenüber der Kirche an der Uelfestraße erinnert das Haver-Zimmer an den ersten Pastor der Martini-Gemeinde. Im Flur des Hauses steht der restaurierte Grabstein. „Das Grab von Pastor Haver gibt es nicht mehr, aber hier bewahren wir den Stein auf“, sagt Heinz Stracke. Auf dem Friedhof der Martini-Gemeinde erinnert eine Gedenkstätte an den Pastor.

„Hier ruht in Gott Pastor Karl Haver der die evangelisch lutherische Martini-Gemeinde zum Glauben der Väter zurückführte. Geboren am 4. November 1805 in Schwerte, gestorben am 21. Januar 1835 durch Mörders Hand“ ist auf dem Schild am Stein geschrieben, der in der Mitte des Friedhofes steht. In Radevormwald gibt es allerdings noch eine Stelle, die an den Mord erinnert. Die Haver-Buche in Neuenhof wurde um 1990 neu gepflanzt, nachdem die erste Buche gefällt werden musste. „An dieser Buche hat man die Leiche gefunden, und seitdem heißt sie Haver-Buche. Der junge Baum wurde mit einen Samen des alten Baumes gepflanzt“, sagt Heinz Stracke. Nach dem Mord an Karl Haver war die Stimmung in Radevormwald hitzig. Der Austritt der Martini-Gemeinde aus der Landeskirche hatte Wellen geschlagen. Die Untersuchungskommission traf am Montag nach dem Fund der Leiche in Radevormwald ein. Dass der Mord nicht aus konfessioneller Verbitterung gegen Pastor Haver erfolgt war, wurde schnell klar. Die Spuren führten nach Meinertzhagen. Der 27-Jährige Carl Kesseler ermordete Karl Haver aus privaten, aber für die Öffentlichkeit unverständlichen Gründen. Der Mordanstifter war Konrad Schäfer aus Radevormwald. Aus dem historischen Zeitungsbericht über die Gerichtsverhandlungen der beiden Mörder geht hervor, dass es insgesamt 33 Belastungszeugen und sieben Schutzzeugen gab.

Heinz Stracke vor der „Haver-Buche“ in Neuenhof. Foto: Flora Treiber