Politik in Radevormwald Auch UWG-Fraktion will Zuschuss für „aktiv55plus“

In einem Antrag für die Ratssitzung am Dienstag fordert die UWG, dass der Verein mit 36.000 Euro unterstützt wird. Für die Sicherstellung der Arbeit von „aktiv55plus“ regt die Wählergemeinschaft ein Konzept an, das in Zusammenarbeit von Verein und Verwaltung erstellt würde. Es soll spätestens zur Beratung des Haushalts 2025 vorliegen.