Politik in Radevormwald Auch SPD drängt auf Lösung für „aktiv55plus“

Auch die SPD-Fraktion will in der genannten Sitzung am 31. August über dieses Thema sprechen. Die Sozialdemokraten stellen einen Antrag. Der Rat soll die Verwaltung beauftragen, den Trägerverein „bei der Erstellung eines Gesamtkonzeptes über die strukturellen Betreuungsaufgaben zu unterstützen“. Außerdem solle die Stadtverwaltung gemeinsam mit „aktiv55plus“ neue finanzielle Förderungsmöglichkeiten suchen. „um im Rahmen des Entlass-Managements des Krankenhauses eine zeitumfängliche und wohnortnahe ambulante Nachfolge zu gewährleisten“.