Corona-Prävention : Auch im Oberbergischen Kreis hakt es bei der Impf-Anmeldung

Radevormwald Ältere Radevormwalder Bürger wie Horst Enneper wundern sich über die Organisation mit nur einer zentralen Nummer für die Anmeldung zur Impfung und mit nur einem zentralen Zentrum im Kreis.

So bekommt man einen Impftermin in NRW

Corona-Pandemie : So bekommt man einen Impftermin in NRW

Impfzentren in NRW : So läuft die Terminvergabe für die Corona-Impfung

Der teilweise verpatzte Start der Anmeldungen für die Impfungen ist für die SPD im Düsseldorfer Landtag eine Steilvorlage. Sven Wolf, der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete für Radevormwald, kündigt an: „Wir werden das Thema Impfchaos in dieser Woche auf die Tagesordnung des Landtags bringen. Dort müssen Ministerpräsident Laschet und Minister Laumann erklären, warum die Terminvergabe nicht funktioniert hat.

Man erwarte von der Landesregierung und besonders von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) deswegen deutliche Worte, so Wolf. „In einer Aktuellen Stunde müssen sich die Verantwortlichen erklären und unseren Fragen stellen: Welche Informationen haben in puncto Impfstoffbeschaffung zu welchem Zeitpunkt vorgelegen? Wie sieht die weitere Strategie des Impfprozesses in NRW aus? Wieso haben die Server dem Andrang der Bevölkerung nicht standgehalten, obwohl eine hohe Nachfrage zu erwarten war?“

Was die sehr weite Entfernung zum Impfzentrum in der Kreisstadt angeht, so sind sich alle politischen Kräfte im Rat von Radevormwald einig, dass eine Impfaktion vor Ort in der Bergstadt der richtige Weg ist – dazu gab es in der vergangenen Woche einen gemeinsamen Ratsbeschluss.