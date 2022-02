Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ : Auch Rade feiert den Weltgebetstag

Radevormwald Am Freitag, 4. März, wird in mehr als 150 Ländern auf der Erde der Weltgebetstag gefeiert. Dieses Jahr haben Frauen aus England, Wales und Nordirland das Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ gewählt und laden ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen.

(s-g) Am Freitag, 4. März, ist in der Lutherischen Kirche ein ökumenischer Gottesdienst. Verunsicherung und Zukunftsangst prägen unsere Zeit; die Corona-Pandemie verschärfte Armut und Ungleichheit und erschütterte unser Sicherheitsgefühl. Da ist es hilfreich, wie die Verfasserinnen dem Propheten Jeremia zu vertrauen. Der gibt Gottes Zusage weiter: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden“.

Jedes der drei Länder des Vereinigten Königreich hat seinen eigenen Charakter: England ist der größte und am dichtesten besiedelte Teil des Königreichs; dort leben etwa 85 Prozent der Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt London ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale Szene-Metropole für Mode und Musik. Die Waliserinnen und Waliser haben sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt. Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er Jahren hat sich Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt. Wiesen, Moore, steile Klippen und einsame Buchten sind typisch für Nordirland . Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte zwischen den protestantischen Unionisten und den katholischen Republikanern haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen. Mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.

Corona-Pandemie in Radevormwald : Gemeinsame Plakataktion in Rade

In Radevormwald ist es eine lange Tradition, den Gottesdienst am Weltgebetstag in ökumenischer Gemeinschaft zu feiern: Am Freitag, 4. März, wird dies um 16 Uhr in der Lutherischen Kirche geschehen, natürlich gemäß den geltenden Corana-Regeln. Alle interessierten Besucher sind eingeladen.