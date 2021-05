Bundesverdienstkreuzträger aus Radevormwald : Bürger von Nowy Targ würdigen Hubert Staratschek

Radevormwald Bürgermeister und Stadtratsvorsitzender der polnischen Partnerstadt haben ein Kondolenzschreiben an die Radevormwalder Verwaltung gesendet. Der im Alter von 85 Jahren Verstorbene hatte bereits in den 1980er Jahren Kontakte über die Grenzen hinweg geknüpft.

Mit Trauer und Betroffenheit haben auch die Menschen in Radevormwalds polnischer Partnerstadt Nowy Targ auf den Tod von Hubert Staratschek reagiert. Durch sein Engagement hatte er maßgeblich die Städtepartnerschaft vorbereitet.

In einem Kondolenzschreiben an die Stadtverwaltung in Radevormwald würdigen der Bürgermeister von Nowy Targ, Grzegorz Watycha, und der Stadtratsvorsitzende Grzegorz Luberda, die Leistungen des jüngst im Alter von 85 Jahren Verstorbenen. Zunächst hatte Hubert Staratschek auf der kirchlichen Ebene Kontakte nach Polen geknüpft. Im Jahr 1985 war er gemeinsam mit Johannes Schmid mit einem Hilfsgütertransport auf Bitte des damaligen Bischofs von Krakau, des späteren Kardinals Franciszek Macharski, nach Nowy Targ gekommen, um humanitäre Hilfe zu leisten.