Kultur in Radevormwald : Museen im Dornröschenschlaf

Radevormwald Frühzeitig haben sich die vier Einrichtungen in Rade auf die Schließung geeinigt.

Viele Einrichtungen sind derzeit geschlossen, und auch vor den Museen in Radevormwald macht die Krisensituation durch das Coronavirus nicht halt. Der Trägerverein des Wülfingmuseums in Dahlerau hatte sich – noch bevor die offiziellen Verlautbarungen kamen – entschieden, Maßnahmen zu treffen, berichtet Vorstandsmitglied Ulrich Kühn. „Wir haben als erstes den Osterbasar abgesagt.“

Über die Schließung der vier Museen in der Stadt – neben dem Wülfingmuseum sind das das Museum für Asiatische Kunst, das Heimatmuseum und die Zweirad-Sammlung der Interessengemeinschaft Bismarck – hatten sich die Verantwortlichen am 13. März auf der gemeinsamen „What’s App“-Gruppe ausgetauscht. „Wir sind dann übereingekommen, dass es in der jetzigen Situation keinen Sinn hat, weiter zu öffnen“, erklärt Karola Johnen vom Verein des Wülfingmuseums. Und so verkündet auch die Internetseite des Museums für Asisatische Kunst, das von der Familie Hardt betrieben wird, dass bis 19. April der Museumsbetrieb eingestellt ist. Die für die Zeit danach festgelegten Termine bleiben bislang unverändert.