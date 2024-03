Hallenfußballturnier in Radevormwald Auch die Mädchen kämpfen um jeden Ball

Für die Endrunde am Sonntag mit Finale qualifizierte sich keine Heimmannschaft. „Wir sind leider auf Platz neun hängen geblieben“, fasste Prange im Nachgang an das Turnier zusammen. In einem packenden Finale traten die beiden Favoriten, der Wuppertaler SV gegen SSV Bergisch Born an. Mit dem Kreissparkassen-Cup krönten sich am Ende die Wuppertaler mit einem einzigen Finaltor. „Man hat am Sonntag bei den letzten acht Mannschaften schon gesehen, dass die Kinder nach zwei Tagen in der Halle langsam an ihre Grenzen kamen.“