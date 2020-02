Politik in Radevormwald : Auch die Grünen unterstützen die Kandidatur von Johannes Mans

Radevormwald Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister sei gut, hieß es nun bei der Mitgliederversammlung. Nur bei der Umsetzung von Umweltthemen hapere es noch.

Bernd Bornewasser, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, sieht keine Alternative zu Johannes Mans. Er habe in der ersten Amtszeit des Bürgermeisters wichtige Erfahrungen gesammelt, von denen er am Freitag berichtete. „Mit Johannes Mans funktioniert die Zusammenarbeit in vielen Bereichen gut. Im Bereich Verwaltung ticken wir ähnlich und mir gefällt, dass er unsere Stadt stetig weiterentwickeln möchte. Er hat sich mit großer Energie, Wissen und Können eingebracht“, sagt Bornewasser.

Kritisch sieht er allerdings die Umsetzung von grünen Themen. „Der Bezug auf umweltrelevante Themen fehlt in unserer Stadt. Das liegt aber nicht nur an dem Bürgermeister, sondern auch an der Verwaltung und den Ratsmitgliedern. An allen Punkten wird sich immer für Standardlösungen entschieden. Ich sehe bei Johannes Mans aber die Bereitschaft zu lernen, sich mit Umwelt auseinanderzusetzen und sich für individuelle Lösungen zu begeistern. Das haben wir bei den Diskussionen um Karthausen gemerkt.“