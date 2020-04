Kostenpflichtiger Inhalt: Tiere in Radevormwald : Auch das Tierheim spürt die Krise durch Corona

Das Tierheim in Remscheid, das auch für Rade zuständig ist, bleibt geschlossen. Besucher und Tierfreunde können eine Spende in die schwarze Tonne am Eingangstor legen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Das Tierheim in Remscheid an der Schwelmer Straße, das auch für Radevormwald zuständig ist, erfährt in der Corona-Krise viel Solidarität. Wirtschaftliche Ängste kennt der Verein aber auch. Die Leiterin und die Mitarbeiter halten den Betrieb in diesen Tagen so gut es geht aufrecht.