Manschetten vor den neuen Gebühren könnte so mancher Tierhalter bekommen. Veterinäre verweisen darauf, dass die alte Gebührenordnung noch aus dem vergangenen Jahrtausend stammt. Manche Tierfreunde unterschätzten leider völlig, was im Falle einer Krankheit ihrer Lieblinge an Kosten anfallen kann. Foto: dpa-tmn/Ina Fassbender